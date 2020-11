Covid: calo dei ricoveri in Sicilia, Catania +503 nuovi contagi

Covid in Sicilia: si abbassano gli ingressi in terapia intensiva ma i decessi galoppano. 49, infatti, i morti per Covid, nelle ultime 24 ore. Sono, invece, 1.138 i nuovi casi di positività nell’Isola. Sul fronte ricoveri: gli ospedalizzati scendono notevolmente, 216 in meno. Idem per i pazienti in terapia intensiva, 226 in totale, quindi, 15 in meno rispetto a ieri. Altissimo il numero dei pazienti guariti, ben 949 dall’inizio della pandemia.

Catania +503 nuovi casi

Catania rimane la provincia più colpita da questa seconda ondata. Ben 503 nuovi casi in 24 ore. Seguono Palermo 288, Messina 98, Ragusa 73, Agrigento 72, Caltanissetta 43, Siracusa 30, Enna 24 e Trapani 7.

G.G.