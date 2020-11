Covid, al via allo screening di popolazione a Catania

Da domani, sabato 28 novembre, al via allo screening di popolazione nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena a Catania. L’adesione è gratuita e su base volontaria. L’obiettivo della campagna, voluta dall’Assessore Regionale Razza, d’intesa con ANCI Sicilia, è individuare i soggetti asintomatici. Si tratta, quindi, di uno screening sul paziente mediante l’esecuzione di tamponi. Lo screening avverrà in drive in, tutti i giorni, inclusa la domenica, dalle ore 09:00 alle ore 17:00.

«In armonia con le indicazioni regionali e grazie alla sinergia con il Comune di Catania e la Protezione Civile-spiega Pino Liberti, commissario per l’emergenza Covid dell’area metropolitana di Catania- stiamo mettendo in campo un grande intervento di sanità pubblica che ha, principalmente, l’obiettivo di isolare i soggetti positivi asintomatici e contrastare così la circolazione del virus». «È utile- continua Liberti- anche in questa occasione, ricordare che è di fondamentale importanza il rispetto delle regole per il contenimento dei contagi. Mi riferisco, in particolare, all’uso della mascherina, al frequente lavaggio delle mani e al distanziamento interpersonale».

In caso di positività quali sono le procedure?

In caso di positività al tampone rapido, si procederà, come da protocollo, all’immediata esecuzione del tampone molecolare. «Uno screening di popolazione così vasto- aggiunge il Commissario- rappresenta una grande opportunità, offerta alla popolazione, per fermare la diffusione del virus e ridurre il rischio di infettare, involontariamente, i propri cari e le persone vicine. Ai cittadini rivolgo pertanto l’invito ad aderire alla campagna. Fare il tampone è una scelta di responsabilità».

G.G.