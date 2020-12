Covid, Acireale: 15 suore positive e un decesso al collegio San Benedetto

“Acireale Social” Covid, 15 le suore positive al Collegio San Benedetto di via Davì, ad Acireale. È quanto riporta il blog acesenella propria pagina Facebook.

Il focolaio si sviluppa quando, nella struttura, fa rientro una suora, risultata positiva al virus. Ieri, inoltre “da informazioni avute, c’è stato persino il decesso di una suora. Le restanti positive sono state trasferite nel pomeriggio in una struttura di Catania”, si legge nella pagina Facebook del blog. In sede, attualmente, sono solo 5 le consorelle rimaste, tutte negative, ma ben presto anch’esse saranno trasferite in un’altra struttura, in sicurezza. Il funerale della suora deceduta, invece, si terrà nella giornata di oggi.