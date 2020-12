Covid, a Natale nessun “posto a tavola”, il numero di clienti si deve comunicare all’Asp

Covid, a Natale nessun “posto a tavola” in più. Il numero massimo di clienti, infatti, dovrà essere comunicato all’Asp. In esecuzione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 64 del 10 dicembre 2020, si dispone l’obbligo per gli esercizi pubblici di: «comunicare all’Asp territorialmente competente il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le linee guida nazionali vigenti. Esponendo, quindi, il cartello con tale limitazione all’esterno del locale».

I titolari degli esercizi, destinatari delle disposizioni citate, potranno comunicare le informazioni, sopra riportate, inviando una mail alle Unità Operative di Igiene Pubblica. Quest’ultime, afferenti al Dipartimento di Prevenzione, territorialmente competente.

G.G.