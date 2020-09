Covid: a Catania due decessi, 107 nuovi casi in Sicilia

Il bollettino del Ministero della Salute per questo inizio di fine settimana registra 107 nuovi casi di positività in Sicilia. Si registrano, inoltre, altre 2 vittime ma anche una riduzione delle ospedalizzazioni e un buon incremento di pazienti guariti. I 107 nuovi casi fanno salire il numero degli attuali positivi a 2.530 (ieri erano 2.461), di cui 2.282 in isolamento domiciliare. I casi totali di Covid-19, quindi, sono 6.466 (ieri erano 6.359), le guarigioni sono 3.630 (36 in più di ieri), mentre i decessi salgono a 306.

La divisione provinciale

La divisione territoriale della Regione si articola: 60 nuovi contagi a Palermo, 24 a Catania, 9 ad Agrigento, 4 a Ragusa, 3 a Enna, 2 a Caltanissetta e Messina e 1 a Siracusa. Risultano positivi 6 migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa. Le due vittime sono invece a Catania. Sono due pazienti, entrambi ricoverati nell’ospedale Covid, San Marco, un uomo di 70 della provincia etnea e un settantaseienne del Ragusano.

G.G.