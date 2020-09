Covid, +77 in Sicilia: +14 in perimetro etneo

Diminuiscono i contagi nella giornata di oggi. 77 nuovi casi in Sicilia; +14 sono a Catania. Questi i dati del Ministero della Salute emessi per questo mercoledì 9 settembre.

Nella giornata di oggi, in Sicilia si registrano 77 nuovi positivi a fronte dei risultati pervenuti nelle ultime 24 h dai 4.783 test effettuati. Nessuno dei 77 positivi sono migranti. Si contano, invece, 2 nuovi ingressi in terapia intensiva, per un totale di 15. Rimangono ospedalizzate 105 persone. Mentre, un dato positivo viene dai guariti +4 rispetto a ieri. 1.527 gli attuali positivi, nell’isola, mentre 1.407 persone, rimangono in isolamento domiciliare.

G.G.