Covid, 753 i nuovi casi in Sicilia. Catania +347 nuovi positivi

Per la prima volta da parecchie settimane il numero dei nuovi casi di positività al virus si abbassa notevolmente. Sono 753, infatti, i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 7.013 tamponi. I morti, invece, non accennano a decrescere, sono, anche oggi, 34. Un numero che porta, quindi, il totale a 1.863, in Sicilia, dall’inizio della pandemia. Degli attuali positivi 1.572 sono i ricoverati, tra questi: 1.374 in regime ordinario e 198 (-1 rispetto a ieri), in terapia intensiva. Mentre i guariti sono 1627.

Catania +347 nuovi casi di positività

La distribuzione provinciale: Catania 347, Palermo 212, Messina 38, Ragusa 66, Trapani 8, Siracusa 26, Agrigento 9, Caltanissetta 37, Enna 10.

G.G.