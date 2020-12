Covid, 731 nuovi casi nell’Isola. Catania con +356 contagi, Regina della seconda ondata

Coronavirus, Sicilia: nelle ultime 24 ore sono, in totale, 731 i nuovi casi di Covid registrati nell’Isola su 8.109 tamponi processati. Il rapporto tra test e positivi, quindi, si abbassa al 9%. Si tratta del dato più basso da un mese abbondante. Anche sul fronte dei decessi si segnala un drastico abbassamento, 21 nell’ultima giornata. In calo anche le ospedalizzazioni( 1273, con meno 3 ingressi), nonostante i ricoveri in Terapia Intensiva non si siano abbassati (182, con +3 ingressi). L

Catania +356 casi di positività La suddivisione per province: Catania 356 nuovi casi di positività è seguita da Palermo con 116, Messina 89,

Ragusa 41, Siracusa 41, Trapani 29, Agrigento 27, Enna 17 e Caltanissetta 15. G.G.