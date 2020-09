Covid: 49 nuovi casi nell’Isola con aumento dei ricoveri

L’inizio di settimana registra un aumento dei contagi da Coronavirus nell’Isola. 49 i nuovi casi di Covid, registrati nell’ultima giornata. Impennano, inoltre, i ricoveri nelle strutture ospedaliere: da 86 di ieri ai 101 di oggi. 13 sono i ricoverati gravi in terapia intensiva. Lo comunica il bollettino del Ministero della Salute valutando i tamponi effettuati negli ultimi giorni. La Regione, tuttavia, comunica al Ministero che 15 dei nuovi casi sono all’hotspot di Lampedusa. Gli attuali positivi in Sicilia, pertanto, sono 1.379. Tra questi: 1265 in isolamento domiciliare, 101 ricoverati in ospedale con sintomi e 13 ricoverati gravi in terapia intensiva.

Palermo 28 casi

I contagi nelle provincie siciliane risultano, attualmente, suddivisi: 28 Palermo, 12 Catania, 6 Messina, 2 Ragusa e 1 a Siracusa. Zero casi ad Agrigento, Enna, Caltanissetta e Trapani. L’aumento dei casi è costantemente monitorato da controlli elevati, anche in vista della prossima riapertura delle scuole. Sintomo di maggiori controlli: i numerosi locali della movida catanese multati e/o chiusi per violazione delle norme anti-Covid.

G.G.