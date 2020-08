Covid: +24 positivi in Sicilia

La curva dei contagi da Covid, nelle ultime 24h, è scesa notevolmente in Sicilia. Si è passati dai 65 accertati di ieri, di cui 58 solo migranti ai 24 rilevati tra ieri e oggi. Tra questi 10 sono i pazienti in terapia intensiva mentre 53 i ricoverati con sintomi. 884, invece, i pazienti in isolamento domiciliare. Ma non si conta nessun nuovo decesso. La situazione nazionale, è positiva. Scendono ancora i contagi, infatti, tra i 953 di ieri sono 878 i nuovi casi nell’ultimo giorno. 4 i morti, in tutto lo stato, come ieri.

G.G.