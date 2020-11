Covid, 20 pazienti e 16 operatori sanitari positivi nella RSA Villa Lisa di Misterbianco

Focolaio nella struttura Villa Lisa, Rsa di Misterbianco: qui, infatti, ben 16 operatori sanitari e all’incirca 20 pazienti hanno contratto il Covid

Fin qui Villa Lisa si allinea alle molteplici Rsa dove il virus si è insinuato. La denuncia di un’operatrice, però, è molto più grave. Secondo il suo racconto, infatti, i casi di positività non sarebbero altro che il frutto della totale assenza di allineamento ai protocolli sanitari. Dunque niente dispositivi di sicurezza per il personale né sanificazione dei locali.

Soli dinanzi al Covid

«Stiamo combattendo una guerra senza armi», è la frase con cui l’operatrice risultata positiva al Covid apre il racconto della propria esperienza lavorativa. Lei, asmatica cronica, combatte da sempre con i problemi respiratori. E il Covid rappresenta il nemico più grande.

«A settembre avevamo effettuato il sierologico ma eravamo risultati negativi. Tutto è successo in poco tempo. Una volta che il virus si è insediato nella struttura sono comparsi magicamente i dispositivi di sicurezza. Ma era troppo tardi e molti, compresa io, lo avevamo già preso».

«Dicevamo di disinfettare, ma in realtà non era vero. Non ci fornivano -prosegue l’OSS- neanche i guanti, e adesso che lo fanno dobbiamo firmare alla consegna. Le sanificazione dei locali, degli spogliatoi non avveniva».

I pazienti si sarebbero ammalati in poco più di 10 giorni.

«Il primo caso è stato un collega, dopo essere stato ad un matrimonio, è risultato positivo al Covid. Via via tutti gli altri. Hanno completamente ignorato i protocolli di sicurezza, non ho mai visto un’ispezione da quando sono rientrata a seguito di un’operazione, a luglio. Solo dopo che si è generato il focolaio hanno iniziato a seguire le norme sanitarie».

«In queste strutture private, sono troppo superficiali. Siamo allo sbaraglio -conclude l’operatrice- ci sfruttano e giocano con la nostra salute. A volte non ci permettevano neanche di aprire le finestre per far circolare l’aria».

Il racconto agghiacciante mostra una totale inadeguatezza della gestione del virus nelle strutture adibite all’assistenza sanitaria.