Covid-19, salgono i contagi nel catanese tra Pedara e Zafferana Etnea

Aumenta di giorno in giorno il numero dei contagi da Covid-19 che ormai si attestano sui 50 casi.

Undici sono le persone contagiate a Pedara, tra cui spiccano anche tre bimbi, ricoverati con i genitori all’ospedale San Marco in buone condizioni. Sempre nell’ospedale di Librino si trova un altro dei nuovi contagiati, ben più grave: un anziano di origini paternesi intubato. L’uomo aveva da poco festeggiato l’anniversario di nozze: l’Asp sta cercando di rintracciare le persone entrate in contatto con l’uomo.

Un altro caso, asintomatico, a Zafferana Etnea, annunciato dal sindaco Salvo Russo: «Nessun allarmismo. Ma, allo stesso tempo, questo episodio deve farci riflettere. Vi esorto, pertano, a non abbassare la guardia, ad avere buon senso nei comportamenti e rispettare sempre le disposizioni precauzionali».

Lo segue anche il primo cittadino di Pedara, Antonio Fallica, dove si è registrato appunto un mini focolaio che ha coinvolto ben tre famiglie: «Smentisco che i contagio provenga dalla comunità evangelica. Stiamo attraverso un periodo molto delicato per la nostra economia, dobbiamo stare attenti e continuare a indossare la mascherina, mantenere le distanze ed evitare gli assembramenti. Non facciamo terrorismo psicologico, non cercate allarmismi inutili. No alla caccia all’untore».

E.G.