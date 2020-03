Covid-19: secondo caso positivo tra i Vigili del Fuoco

Tampone positivo per un secondo Vigile del Fuoco in servizio presso il Comando Provinciale di Catania è affetto da COVID19. Un altro caso che desta preoccupazione tra gli operatori del soccorso, sia per la propria

incolumità, che per quella delle proprie famiglie.

«A nostro avviso -si esprimono i sindacati di categoria- tutte le Circolare Ministeriali inerenti le profilassi finalizzate ad evitare il contagio sono oggettivamente inapplicabili al personale vigile del fuoco. Basti pensare a tutti i soggetti asintomatici che non presentano sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37.5 °C. Ma che potenzialmente potrebbero veicolare il virus a soggetti sani tra la popolazione, anche in virtù dei nuovi compiti

assegnati ai VV.F».

«Inoltre, il secondo caso COVID19 è avvenuto ad un dipendente in servizio presso la stessa sede, medesimo turno di servizio ed entro i tempi di incubazione del virus (dai 2 ai 14 gg) così come previsto dalla O.M.S. Quindi, tenuto conto dell’alta percentuale di pendolari in servizio presso il dist. “Aeroportuale Fontanarossa VVF”, per lo più provenienti dalla Sicilia Occidentale, si potrebbe verificare un diffondersi dell’epidemia che metterebbe al collasso l’intera macchina del soccorso. Si chiede alle SS.LL., ognuno per le proprie competenze, di volersi attivare nel più breve tempo possibile affinché vengano eseguiti i tamponi a tutto il personale operativo, amministrativo, funzionario e dirigenziale, in servizio presso il Comando etneo al fine di individuare eventuali soggetti affetti da COVID19 e/o isolare gli asintomatici», si legge in una nota unitaria dei sindacati.

La richiesta di tamponi

«Riteniamo doveroso che le SS.LL. tutelino il personale e le loro famiglie, in quanto parte fondante

dei servizi essenziali e primo componente di Protezione Civile. Inoltre, si fa presente che si opera senza i presidi sanitari necessari per fronteggiare la situazione odierna. Se la richiesta di messa in opera dei tamponi dovesse essere rifiutata, saremo costretti, nostro malgrado, ad attuare forme di protesta», concludono i Vigili del Fuoco.

E.G.