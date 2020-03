Covid-19, positivo dipendente postale ad Aci Sant’Antonio

Spunta il primo caso di positività al Covid-19 nel territorio di Aci Sant’Antonio. Confermato il tampone di uno dei dipendenti delle Poste dell’Ufficio di piazza De Amicis, ma non residente presso il comune santantonese.

Il dipendente postale ha appreso la notizia domenica, e come lui i colleghi che avevano operato, fino a venerdì, nello stesso ufficio. I colleghi, al momento, si trovano in quarantena. Nell’Ufficio di piazza De Amicis, che ha riaperto mercoledì dopo la disinfezione e la sanificazione, operano adesso altri dipendenti postali.

Le indicazioni del Comune

Stante l’Ufficio aperto, l’Amministrazione ha invitato ancora una volta la cittadinanza ad evitare assembramenti, ricordando di recarvisi solo per operazioni indifferibili e urgenti. I pagamenti di utenze in scadenza sono differibili stante la proroga di numerosi termini in forma delle disposizioni legislative. Le pensioni invece saranno pagate dal 26 marzo all’1 aprile 2020 con modalità scaglionata per chi deve ricevere il contante presso gli sportelli.

Attivato l’Ufficio “COVID-19”, per dare informazioni e ricevere le segnalazioni di autoisolamento, comunicandole lo 095.7010011 o via mail agli indirizzi preposti: emergenzacoronavirus@comuneacisantantonio.gov.it o

ottavosettore@comune.acisantantonio.ct.it.

«C’è tanta incertezza intorno a quello che sta accadendo – ha dichiarato il Sindaco, Santo Caruso – ma una cosa è chiara. La quota di portatori asintomatici del virus è molto alta, il che vuol dire che nessuno può considerarsi immune. Comunico continuamente di stare a casa perché siamo tutti potenziali portatori. Ho visto che il traffico pian piano sta diminuendo, a riprova di una sensibilità diffusa. I nostri vigili sono sempre in giro ma non riescono a coprire tutto il territorio. Su di loro incombe anche l’onere di verificare che i soggetti in quarantena preventiva rispettino le prescrizioni, e per questo faccio ancora una volta appello al buon senso. Una comunità responsabile è una comunità capace di sconfiggere il virus».

E.G.