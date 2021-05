Covid 19. Positivi alla scuola materna Olimpia di Licata

A Licata sono 202 i positivi al Covid accertati dall’Asp. Lo ha comunicato ieri sera il comando della Polizia Muncipale. “L’Asp di Agrigento – si legge nella nota – ci ha fornito conferma di 1 guarigione e 13 nuovi casi di contagio, per cui il numero dei soggetti attualmente in isolamento in quanto positivi sale a 202”.

La situazione in città rimane difficile e per giorni la città è stata in predicato di diventare zona rossa. Dopo alcuni giorni in cui i contagi erano in continua diminuzione, ieri la notizia di aver sfondato nuovamente quota 200.

Intanto, si sono registrati casi di positività presso la scuola materna Olimpia. Quattro bambini ed un’insegnante sarebbero risultati positivi e sono stati posti in isolamento domiciliare. La scuola è stata chiusa la direzione ha attivato i protocolli previsti.

Continuerà per tutto il mese, con molta probabilità, la didattica a distanza presso la scuola media Marconi, dove gli studenti positivi sarebbero addirittura venti, di quattro classi diverse.