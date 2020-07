Covid-19, il bollettino di oggi: 18 nuovi casi in Sicilia

Aumentano di giorno in giorno i nuovi contagi da Covid-19 in Sicilia.

Secondo quanto emerso dal bollettino della Protezione civile nazionale, crescono di 18 unità i casi positivi in Sicilia. Dunque il numero di persone attualmente positive è di 224. I ricoverati in ospedale sono 31, mentre i pazienti in terapia intensiva solo due. Fortunatamente rimane nullo il numero delle vittime.

Numeri in aumento anche in Italia. I casi di positività in più sono 289, mentre i decessi sono sei. Umbria e Basilicata, per il momento rimangono regioni Covid-free.

E.G.