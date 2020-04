Covid-19, guarito cittadino di Aci Sant’Antonio

Dimesso dall’Ospedale il primo santantonese ricoverato per aver contratto il Covid-19. Gli ultimi tamponi hanno dato esito negativo così i medici hanno dichiarato il paziente guarito.

Considerato il decesso della novantenne che, ricoverata al reparto di neurologia dell’Ospedale ‘Cannizzaro’, si è trovata nel mezzo di un focolaio e data l’età e le già precarie condizioni non è riuscita a vincere il virus, rimangono due i casi ufficiali di Aci Sant’Antonio, casi relativi a soggetti che non hanno mostrato gravi sintomi e sono rimasti in quarantena a casa.

«Ho voluto condividere subito sui social quella che ho considerato una notizia davvero bella da ricevere. Adesso restano solo due persone residenti ammalate, considerato purtroppo il decesso di un’anziana già afflitta da patologie gravi. Per questo mi sento di dire ai santantonesi che andrà tutto bene», ha dichiarato il Sindaco, Santo Caruso.

Buoni spesa già consegnati

Consegnati ieri i primi “buoni spesa” a circa un migliaio di richiedenti.

«Sono già numerose le domande relative ai nuovi ‘buoni’ – ha dichiarato il primo cittadino – e cercheremo anche questa volta di portare a termine quest’ennesimo aiuto in tempi rapidi».

E.G.