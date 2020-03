Covid-19, primo caso positivo tra i residenti di Aci Sant’Antonio

Dopo il dipendente delle poste di piazza De Amici ad Aci Sant’Antonio ma non residente, si registra il primo caso di positività a Covid-19 tra la comunità santantonese,

A darne notizia il sindaco Santo Caruso: «Confermato il primo caso di CoViD-19 che ha colpito il territorio di Aci

Sant’Antonio. Chiaramente, per questioni di privacy e di buon senso, non daremo notizie circa le generalità della persona risultata positiva. Chiediamo a voi di fare lo stesso, di non parlarne nel caso vi fossero giunte informazioni, e di non chiedere».»

«L’ASP, che ci ha dato la notizia ufficiale -prosegue il sindaco- ha comunicato di aver messo in atto tutte le procedure tipiche del caso. Messi in quarantena gli eventuali contatti che questa persona ha avuto nei giorni scorsi, facendo in modo che venissero azzerati i rischi attorno al caso. Auguro a questa persona pronta guarigione e dico alla famiglia che, nel caso in cui avesse bisogno di qualcosa, può contattare me o può contattare l’Ente senza alcun problema. È il momento, questo, di mostrare assoluta vicinanza, al di là delle giuste e necessarie disposizioni sulle distanze fisiche. Una comunità vera in situazioni del genere mostra la sua anima, la sua capacità di stare unita, perché uniti

possiamo superare tutto».

Il primo cittadino ha poi rinnovato l’appello alla cittadinanza di rispettare i dettami dei recenti DPCM: «Vi chiedo, come sempre, di rimanere a casa. Il virus non ha le gambe, non può spostarsi autonomamente, può farlo solo sulle nostre, di gambe. Se evitiamo gli spostamenti, limitandoli solo alle reale, effettive, inderogabili necessità, allora non gli daremo spazio e vinceremo noi».

E.G.