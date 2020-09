Covid: 108 nuovi casi in Sicilia, Catania +13 rispetto a ieri

Il Covid continua a crescere in Sicilia. Sono 108 i nuovi casi, registrati in Sicilia nell’ultima giornata, 24 a fronte di 7.008 tamponi effettuati. Di questi, 63 i casi odierni, 5 sono della Missione Biagio Conte, Palermo che, quindi, supera Catania, con +13 rispetto a ieri. Il numero dei ricoveri è in crescita, +21 rispetto a ieri, portando il totale a 224. I pazienti in terapia intensiva, invece, rimane stazionario a 15. 65 i guariti.

G.G.