Costa Deliziosa ospite del porto di Catania: è la prima nave da crociera della stagione

Send an email

Catania Cruise Port è felice di dare il suo caloroso benvenuto a Costa Deliziosa, ospite del porto etneo il giorno 11 settembre 2020 e prima nave crociera della stagione corrente.

Lo scalo sarà gestito secondo rigidi protocolli di salute, sicurezza e prevenzione, applicati sia a terra che a bordo.

Riadattati e ridisegnati gli spazi del terminal crociere di Catania Cruise Port per consentire il rispetto del distanziamento sociale, raggiunto anche tramite il contingentamento degli ingressi.

All’interno e all’esterno l’implementazione della segnaletica orizzontale e verticale consente agli ospiti di muoversi agevolmente e ricordare le principali regole anti-contagio. Mentre è obbligatorio negli spazi chiusi indossare la mascherina protettiva e igienizzare le mani all’ingresso.

Allestita un’area triage per la gestione delle eventuali emergenze sanitarie durante lo scalo. Dispositivi di sicurezza e specifici training per tutto il personale a bordo. Tra le maggiori Cruise Lines al mondo, la Costa Crociere è una delle prime a scegliere di riprendere la navigazione e di farlo proprio dall’Italia con crociere dedicate esclusivamente a ospiti italiani.

La prima nave a mollare gli ormeggi è proprio la Costa Deliziosa, partita questo 6 settembre da Trieste per un

itinerario di sette notti che include uno scalo nella nostra amata Catania. Con l’obiettivo di fare vivere ai suoi ospiti una vacanza indimenticabile in completa serenità, Costa Crociere ha sviluppato il Costa Safety Protocol. Inoltre, ha ottenuto la Certificazione Biosafety Trust dal Rina e segue con attenzione le indicazioni di sicurezza della Cruise Lines International Association (CLIA).

Inoltre, ai passeggeri non sarà consentito di scendere a terra autonomamente ma solo in escursioni gestite direttamente dalla Compagnia, per una maggiore salvaguardia delle comunità visitate.

Catania rientra tra i più importanti terminal di crociere al mondo

La gestione nel porto di Catania di questo primo scalo successivo all’emergenza pandemica è il frutto della profonda collaborazione tra Costa Crociere, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Capitaneria di Porto, USMAF e Catania Cruise Port. Le società si sono impegnate insieme per garantire la ripartenza in sicurezza del settore crociere, importante tassello dell’economia locale, nazionale e mondiale.

Dalla fine del 2016, Catania Cruise Port è entrata a far parte del network di Global Ports Holding (GPH). Non a caso il più grande operatore indipendente di terminal crociere al mondo, con una presenza consolidata nelle regioni dei Caraibi, del Mediterraneo e dell’Asia-Pacifico. Comprese anche importanti realtà commerciali in Turchia e Montenegro.

E.G.