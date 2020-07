Cosa portare in valigia per le vostre ferie

Agosto è ormai alle porte, avete già programmato le vostre vacanze, prenotato luoghi meravigliosi, sognato ed immaginato di farvi cullare dalle onde del mare, ma cosa metterete in valigia?

Ecco i miei consigli per essere perfette in vacanza, sia in spiaggia che per le serate più cool!

La moda si sa, è questione di stili e di grandi ritorni. Per i nostalgici di Beverly Hills 90210, sarà una gioia sapere che sono tornati gli anni ‘90, in un mix di nuove tendenze.

Per la spiaggia il costume intero si conferma un must di stagione, ma se siete fan del bikini sappiate che torna in versione sgambata, la cui tendenza è lo slip a V attente quindi, la vestibilità è solo per poche!

Jeans non amour.

Via libera a shorts in jeans e magliette che mostrano l’ombelico e addominali perfetti, i jeans si confermano un fedele alleato, pronto a vestire ogni esigenza e personalità.

Se volete sentirvi speciali, optate per la personalizzazione, come questo giubbotto di jeans reinterpretato da Coollalla, anni ‘90 si, ma con stile!

Misure Oversize e colore.

Contaminazioni maxi per chi vuole essere sempre al top, maxidress colorati o tinta unita, monospalle e colori pastello i trend topic di stagione.

Per chi non vuole passare inosservato il fluo è la soluzione ideale, ma state sempre attente a non esagerare!

La stessa cura va applicata nella scelta della stampa animalier, da dosare con maestria, ricordate: meno è meglio, sempre!

Anche gli accessori diventano maxi, orecchini e necklace multi strati, oro giallo e Bijoux si mescolano in un mixandmach vincente.

Per la sera la borsetta di paglia resta il pezzo intramontabile, come quella proposta da Prada,

Ma anche mini tracolle e handbag ; per la spiaggia la coffa siciliana è sempre la più desiderata e ricercata.

Tanto colore a molta attenzione agli accessori per capelli, gli anni ‘90 riportano cerchietti, fasce, elastici colorati.

Per le più sofisticate non possono mancare i cappelli di paglia, meglio se grandi e ricercati, come in un revival anni ‘50, super fashion ed attuale

E se anche voi siete shoesaddicted non mancheranno nelle vostre foto instagrammabili i sandali di Bottega Veneta, che renderanno perfetto ogni outfit.

Per chi non ama i tacchi, può sfoggiare meravigliosi sandali capresi, per la sera arricchiti da pietre colorate. Anche qui la parola d’ordine è personalizzazione, e chi meglio di Maniparole può interpretare i vostri desideri? Sandali capresi costruiti a mano, su misura, perfetti per tutte le vostre occasioni!

Qualunque sia il vostro stile, qualunque sia il luogo in cui trascorrerete le vostre vacanze, divertitevi e non prendetevi troppo sul serio, anche questa estate arricchirà la memoria dei vostri ricordi!

La valigia adesso è pronta, non resta che partire per le mete del cuore! Buon divertimento!