Cosa fare il venerdì a Catania?

EVENTI FUN

Rooms- Il Venerdì della Dogana start h 22:00 presso ECS Dogana Club, Via Dusmet 2

BUTIK 28/02 EVERY FRIDAY start h 22:30 presso Santeria, Via Raffineria 67

Frijda unplegged live @t St.Pedro start h 22:00 presso St.Pedro, Via Penninello 44

Turbobobcat live + dj Tommyboy Magmatech e Slesh| by Take Five start h 22:30 presso Mono, Via Gornalunga 16

SilveRoom- Escape from reality start h 23:45 presso SilveRoom, Via Dusmet 2

Frollein Smilla Live | Connect start h 22:30 presso MA Catania, Via Vela 6

Flexo Live @Baraccio start h 22:00 presso Baraccio, Via Antonio de Curtis 34

TALE of TALES in concerto al Miracle start h 22:00 presso Miracle, Piazza Vittorio Veneto 7, Paternò

Ven 28 Feb // Guest star Dj Daniele Tignino a L’alchimista start h 22:00 presso L’alchimista, Via Sant’Euplio 108

ALL American Party start h 23:30 presso Dreams Gentlemen’s Club, Sigonella

EVENTI CULTURE

Teatro Coppola // “Nuvole Basse” | Fabio D’Angelo Live dalle h 21:00 alle h 23:30 presso Teatro Coppola, Via Del Vecchio Bastione.

Presentazione- Fondali- Damiano Zizzo dalle h 18:00 alle h 19:30 presso Libreria Pescebanana, Via Umberto I

Presentazione “Nella Terra di Iside” di Dora Marchese dalle h 16:30 alle h 19:30 presso Biblioteche Riunite

Filippo Minacapilli presenta il suo libro “Solchi d’inchiostro” dalle h 17:00 alle h 20:00 presso Mondadori BookStore, Piazza Roma 18

EVENTI FOOD

Orto di Venezia- L’unico vino prodotto nella laguna di Venezia dalle h 20:30 alle h 23:30 presso Mercure Catania Excelsior, Piazza Giovanni Verga 39

Bullett in a Bible Green Day- Live at Pub.blico 1.1 start h 22:00 presso Pub-blicò 1.1 beer&food, Via San Paolo 17

Radiofonda Negramaro dalle h 21.30 alle h 00:30 presso Ristorante Pizzeria Casalrosato Valverde, Via Fontana 60, Valverde

