Cosa fare mercoledì a Catania?

Tutti gli eventi di questo mercoledì 4 Marzo all’insegna del divertimento, della musica e del teatro

EVENTI FUN

Vudù il nuovo rito con Walter Celi live- Mer 4 Marzo- Mono start h 22.00 presso Mono, Via Gornalunga 16

Jam Session al Monk Jazz Club start h 21:00 presso Monk, Via Scuto 19

Black Caravan- Black Sabbath Tribute Live at Pub-blicò start h 21:30 presso Pub-blicò 1.1 beer&food, Via San Paolo 17

Mercoledì Jazz Club presenta Samyr Guarrera Jazz Trio start h 21:00 presso Moonshiners Pub, Via IV Novembre 29

MERCOLEDÌ Dale Raggaeton #EcsDOGANA-2€D 10€U start h 23:00 presso La Vecchia Dogana, Via Dusmet 3

QuattroMarzo- Buon Compleanno Lucio Dalla #MercoledìLive start h 22:00 presso THE EIGHT HORSES PUB, Via terza retta levante 263 Belpasso

WEDNESDAY PARTY | 04.03.2020 start h 20:00 presso Bar Elite, Corso Del Popolo, Paternò

Corso di Tip Tap start h 20:30 presso Sala De Curtis, Via Duca degli Abruzzi 6

EVENTI CULTURE

Teatro Coppola // Paolo Benvegnù live / Club Tour 2020 start h 21:00 fino alle h 23:00 presso Teatro Coppola, Via del Vecchio Bastione 9

SPAZIOVUOTO- Laboratorio Teatrale Permanente start h 19:00 presso Teatro Machiavelli, Piazza Università 13

La felicità si racconta sempre male at FAB start h 18:30 fino alle h 21:00 presso FAB, Via delle scale 10 Schillaci presenta il suo libro

EVENTI FOOD

Hoppy days > #mercoledì cena da Vite start h 20:30 fino alle h 23:30 presso Vite, Via Enrico Pantano 61

G.G.