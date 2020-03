Cosa fare martedì a Catania?

Gli eventi di oggi martedì 3 marzo sono all’insegna degli aperitivi per giovani e adulti, miscelati a buona musica, conversazioni culturali sul significato dei viaggi e tantissimo altro.

EVENTI FOOD

Aperidoc Spagnolo start h 20:30 fino alle h 23:30 presso DOC, Via Vittorio Emanuele II 171

Hoppy days> #Martedì•Open_Beer@CantiereGemmellaro start h 19:00 presso Cantiere Gemmellaro, Via Gemmellaro 53

AperiStUdenz start h 18:00 fino alle h 20:30 presso Levante appunti di viaggio, Via Dusmet 2

Cous Cous Night start h 19:00 presso Ostello, Piazza Currò 1

Inaugurazione The Coffy Way Catania- Lyncoln start h 16:30 fino alle h 20:30 presso The Coffy Way, Via Torino 16

EVENTI FUN

Salvo Alsero @BarnAut start h 22:30 presso BarnAut, Via Auteri 27

Corso di Taglio e cucito per principianti start h 17:00 presso Sala De Curtis, Via Duca Degli Abruzzi 6

Corso Accademico Make Up Artist Febbraio 2020 start h 15:00 presso Vanità l’arte della bellezza Make Up Academy, Via Lavaggi

EVENTI CULTURE

Trauma/ Migration/ Gender with Marla & Clara start h 18:30 fino alle h 21:30 presso Casa Verdi, Via Giuseppe Verdi 67

Emozione, ricordo, scoperta- Reading sul viaggio start h 21:00 presso Cortile Alessi, Via Alessi 28

G.G.