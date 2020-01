Cosa fare a Catania? Ecco tutti gli eventi del weekend

Il weekend è alle porte: tanti gli eventi a Catania per staccare un po’ la spina. Tra un concerto, una mostra e un’esibizione ecco gli appuntamenti della Movida.

Venerdì 24 gennaio:

Gazzelle in concerto a Catania

All’attenti i fan del cantante romano Gazzelle live al PalaCatania di Corso Indipendenza alle ore 20:00.

Lab- il venerdì alla Dogana |Musica e Arte|

Per gli appassionati di arte invece Lab -Il venerdì alla Dogana è la scelta giusta. Un team di giovani musicisti e artisti delle accademie che si affacciano all’attività professionistica, in un momento in cui l’arte tra i giovani risulta sempre più edulcorata, si pone l’obiettivo di affascinare l’uomo e la mente.

I Cuntigghiari – Racconti Brevi E Contributi D’autore al Fab

Narrazioni, suggestioni, musica e video: il mix vincente di “I Cuntigghiari” al Fab, sei scrittori legati dal progetto di contaminare espressioni artistiche originali e di arricchire le narrazioni intrecciando scrittura a musica e video. Marta Aiello, Emiliano Cinquerrui, Massimo Fazio, Francesco Gianino, Angelo Spanò e Daniele Zito, propongono brevi o brevissimi racconti inediti, letti dalla voce di Alice Ferlito. Gli accompagnamenti musicali sono di Alberto Alibrandi e le immagini video del regista Gianpaolo Brex Sofia.

Andrea La Ferla “Anime Nude” live at MA Catania

Al Ma la canzone italiana si veste di neo soul con il cantante e ballerino Andrea La Ferla che ricorda cantautori come Pino Daniele, Sergio Caputo, Fabio Concato, Enzo Avitabile. Ma anche Musiq Soulchild e Craig David.

Luci e Ombre al Monastero | Le visite guidate serali

Si rinnova l’occasione di conoscere e di vedere il Monastero dei Benedettini in una veste insolita, ovvero con il favore della sera. Ritorna, infatti, il consueto appuntamento con le visite al chiar di luna che sono oramai un must dell’esperienza ai Benedettini. Un’ora e più di visita guidata in 4 ettari di convento da trascorrere in una delle sere di inverno catanese.

Pss Pss Compagnia Baccalà – AltreScene – Zo

Pss Pss è uno spettacolo che mette in scena due clown contemporanei attraverso il linguaggio universale del corpo e dello sguardo. Personaggi senza parole, ci trasportano in una perfomance fuori dal tempo, con tutta la gravità, l’innocenza e la crudeltà dell’essere. L’evento da non perdersi a Zō Centro Culture Contemporanee.

Sabato 25 gennaio

Sabato danzante? Catania offre serate per tutte le età e tutti i gusti!

095hotline presents the NIGHT Skinny + SGAMO Ecs Dogana

Real Trap Party per i giovanissimi con 095HOTLINE con il dj set di The Night Skinny e Sgamo all’Ecs Dogana.

THE SATURDAY• +AVAmusic al MA

Al Ma non si perde mai la voglia di fare festa con il dj set di AvaMusic, primo ed unico producer membro del roster di Sto Records. Dai quartieri di Napoli, ai grattacieli di MIlano ,fino ai tour italiani ed europei con Capo Plaza.

Retró Vintage Party

Un viaggio musicale indietro nel tempo con il Retrò Vintage Party al Byblos Club.

Egyptian Party: Gods of Egypt al Prime Club

Un tuffo tra le piramidi, il deserto e le affascinanti divinità egizie con l’Egyptian Party al Prime Club di via Raffineria.

Domenica 26 gennaio

“Venerdì 17” al Teatro di via Ravanusa a San Giovanni La Punta

“Venerdì 17” è lo spettacolo scritto da Antonio Grosso per la regia di Giovanni Maugeri e portato in scena dall’associazione teatrale “Sotto il Tocco” che vede la direzione artistica di Michele Russo. Una comicità dolce amara che verte sulla legalità, una commedia tragicomica volta ad omaggiare il ricordo di due preti vittime della mafia.

Karaoke Party + Aperitivo della Domenica alla Chiave

Tanto vino, allegria e perché no anche un po’ di sano Karaoke: ecco l’aperitivo della Domenica della Chiave di via Landolina.

SundayLive – Due Mondi all’Ostello

Alla Putìa dell’Ostello grande tributo al mito di Lucio Battisti con il live di Due Mondi.

Bianche Trame- Fashion show a Palazzo Manganelli.

Un viaggio a Istanbul con la nuova collezione wedding couture e alta moda 2020 di Marco Strano presentata a “Bianche trame” ore 18.30 Palazzo Manganelli.