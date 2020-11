Corteo funebre dei camion della spazzatura in Corso Indipendenza: Adorno deposita interrogazione

La consigliera comunale pentastellata Lidia Adorno è la prima firmataria di un’interrogazione relativa al corteo funebre non autorizzato, svoltosi la sera dello scorso 16 novembre in corso Indipendenza. In seguito alla morte dell’ex operatore della Dusty Tiziano Monaco, decine di colleghi si sono ritrovati sotto la sua abitazione con i camion della nettezza urbana. Mezzi che hanno bloccato la circolazione stradale.

«Stigmatizziamo quanto accaduto la sera del 16 novembre al Corso Indipendenza. È inconcepibile – afferma Lidia Adorno – che sia stato bloccato il traffico di una strada pubblica e che siano stati utilizzati mezzi che sarebbero dovuti servire per la raccolta dei rifiuti, per dar vita a un corteo non autorizzato in omaggio a un collega defunto. Non può una città come Catania essere teatro di simili sceneggiate. Chiediamo all’amministrazione comunale di andare fino in fondo per conoscere se l’azienda che gestisce l’appalto dei rifiuti abbia già identificato i soggetti coinvolti e quali quali provvedimenti intenda intraprendere. E se saranno disposti dei controlli più serrati per il mantenimento dell’ordine pubblico durante questa delicata fase di emergenza sanitaria».

Dal canto suo, la Dusty si allontana da quanto accaduto il 16 novembre, promettendo provvedimenti disciplinari.

E.G.