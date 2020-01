Blitz antiabusivismo in Corso Sicilia contro parcheggiatori e venditori ambulanti

Fioccano le multe per i parcheggiatori abusivi e gli automobilisti indisciplinati in Corso Sicilia

Un servizio congiunto di sei pattuglie dei reparti annona e viabilità della polizia locale ha operato nella zona del Corso Sicilia anche contro venditori abusivi e i mezzi utilizzati per il loro commercio ovvero tavoli e sedie in plastica. Contravvenzionate anche 25 auto parcheggiate in doppia fila. L’operazione congiunta, inoltre, ha portato anche alla verbalizzazione di 8 parcheggiatori abusivi che se recidivi saranno denunciati all’autorità giudiziaria.

Il reparto annona ha sequestrato inoltre degli occhiali da sole anche questi posti in vendita senza permessi. I venditori abusivi sono fuggiti alla vista degli agenti. Rimossi e distrutti anche i supporti che servivano alla vendita, soprattutto tavoli e sedie di plastica.

Gli agenti hanno pianificato ulteriori controlli per i prossimi giorni.

E.G.