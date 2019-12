Beccato a Fontanarossa corriere spagnolo con 2 kg di eroina

Eroina nella valigia per un corriere spagnolo beccato all’aeroporto Fontanarossa di Catania. L’uomo, arrivato nello scalo etneo con un volo proveniente da Bruxelles, doveva sottoporsi ai dovuti controlli doganali. Proprio in questa occasione i militari delle Fiamme Gialle e del personale della locale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno rinvenuto infatti, nascosti in un doppiofondo della valigia dello spagnolo, ben 2,2 kg di eroina.

Il valore commerciale della droga sequestrata, molto probabilmente destinata al mercato catanese, è stimato dagli investigatori in oltre 100.000 euro. Dopo le formalità di rito, gli agenti hanno accompagnato il corriere presso la casa circondariale di piazza Lanza.

E.G.