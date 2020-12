Coronavirus, Sicilia risalita dei contagi: 1084 nuovi casi in meno di 24 ore

Coronavirus, i dati di oggi: 1.084 nuovi casi di positività al virus in Sicilia, in meno di 24 ore. Sono altre 29 le vittime della pandemia, 2 in meno rispetto a ieri. I pazienti ospedalizzati con sintomi sono, attualmente, 1.085 -8 rispetto alla giornata di ieri, mentre, 166 sono i ricoveri gravi nei reparti di terapia intensiva con ben 12 nuovi ingressi nell’ultima giornata. Il bilancio dei guariti, invece, è di 1.077.

Catania 251 nuovi contagi

251 i casi registrati a Catania, 292 a Palermo, 232 a Messina, 46 a Ragusa, 76 a Trapani, 98 a Siracusa, 57 a Caltanissetta, 12 ad Agrigento.

G.G.