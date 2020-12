Coronavirus, Sicilia: 650 nuovi casi in 24h. Catania +117 nuovi contagi

Coronavirus, Sicilia: 650 i nuovi casi nell’ultima giornata su 5.693 tamponi processati; sono, invece, 28 i decessi per il virus. In crescita i ricoveri in ospedale (+38) così come nelle Terapie Intensive dell’Isola (+1), mentre, i guariti sono 543 in 24 ore.

Palermo +187 nuovi contagi, Catania +117

Palermo è la provincia con più casi in quest’ultima giornata. Catania+ 117, Palermo: +187, Messina: +112, Ragusa: +33, Trapani: +3, Siracusa: +56, Caltanissetta: +89, Agrigento: +4, Enna: +49.

G.G.