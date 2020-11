Coronavirus, Sicilia: 1.556 nuovi casi, diminuisce la pressione ospedaliera

Send an email

Coronavirus in Sicilia: 1.556 i nuovi casi di positività al virus, su 10.635 tamponi effettuati, registrati nell’ultima giornata. I decessi, invece, sono 47. Anche per oggi, venerdì 27 novembre, si registra una flessione dei ricoveri. Ci sono, infatti, meno ospedalizzati e, dato importante, meno pazienti in terapia intensiva. Si registrano, anche, 944 nuovi guariti.

Palermo la provincia con più casi in 24 ore

La provincia siciliana con il maggior numero di casi è Palermo con 469 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Segue Catania con 332, Enna 211, Agrigento con 149, Messina con 135, Ragusa con 86, Siracusa con 84, Caltanissetta 52, Trapani con 48.

G.G.