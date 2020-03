Coronavirus, positivo medico dell’ospedale Garibaldi

L’Azienda ospedaliera Ospedale Garibaldi ha comunicato come un medico della struttura sia risultato positivo al tampone per il Coronavirus.

L’uomo, ricoverato presso l’ospedale Garibaldi-Nesima, sta bene.

«Attivate immediatamente tutte le misure di sanificazione e contenimento previste, anche in armonia con le disposizioni specifiche per gli operatori sanitari. Misure preventive intraprese anche nei confronti dei pazienti dei luoghi dove il medico opera. L’azienda ha dunque attivato le procedure di dimissioni e di proseguo dell’osservazione domiciliare, nonché per le relative attività ambulatoriali», dichiara l’ospedale Garibaldi.

E.G.