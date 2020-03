Coronavirus, Marano “Bomba sociale, serve piano per contrastare la povertà”

Il blocco dell’intero sistema economico dovuto dall’emergenza Coronavirus potrebbe aggravare la già fragile condizione sociale della Regione Siciliana. A sostegno delle famiglie dell’Isola, la deputata regionale del Movimento Cinque Stelle Jose Marano ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione, all’assessore regionale alla Famiglia e all’assessore delle politiche sociali per verificare se la Regione abbia già messo in campo un piano straordinario contro il disagio sociale

«In questa delicata fase occorre pensare al presente ma anche al futuro prossimo. La Sicilia rischia di uscire dall’emergenza sanitaria e di piombare in un’emergenza sociale senza precedenti. La nostra regione – spiega Marano – ha già un tasso elevatissimo di famiglie in condizioni di povertà relativa, nel 2018 il 22,5%,. Alto anche il tasso di disoccupazione, specie giovanile che si attesta al 41%. Numeri preoccupanti che rischiano di essere incrementati dal blocco totale dell’economia di queste settimane».

«In tantissimi rischiano di perdere il posto di lavoro, molti altri non fattureranno nulla. Altri ancora dovranno chiudere bottega per il fermo del circuito economico. Rischiamo di cadere in una crisi profonda se il governo regionale non predispone sin da adesso misure sociali forti e incisive. Per questa ragione ho chiesto al presidente Musumeci quali e quanti aiuti economici, oltre a quelli su cui sta lavorando il governo nazionale, sono previsti per le fasce più deboli. Ho chiesto quale sia la programmazione delle politiche sociali per affrontare la crisi occupazionale. Chi era già indietro rischia di restare ancora più indietro e non possiamo permetterlo», conclude la deputata pentastellata.

E.G.