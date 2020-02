Annullatamento gite, l’appello del direttore del Ludum:” Dramma economico”

Un’emergenza sanitaria dalla quale scaturisce un profondo dramma economico. È quanto racconta Daniele Abate, direttore del LUDUM Science Center di Catania.

Il grido di aiuto

«Oggi dovevano venire in gita da noi una scuola di Cibali a 6 km dal nostro museo e una di Librino a 3 km. Ma la circolare del Ministero della Pubblica Istruzione che blocca tutte le gite didattiche sul territorio nazionale non ha permesso a queste scuole di visitare il nostro museo della scienza. E di conseguenza di svolgere i laboratori didattici che avevamo concordato con loro», racconta Abate.

«Dire che la situazione è assurda e paradossale è poco. Bloccare viaggi di studio in ambito provinciale o addirittura comunale, in una regione che non ha avuto casi di soggetti infetti significa solamente condannare alla chiusura chi opera nel settore. Con molta probabilità saremo l’unica e vera vittima del coronavirus in Sicilia. È proprio nei mesi di marzo, aprile e maggio che strutture rivolte al turismo didattico come la nostra fatturano oltre l’80% del fatturato annuo. Mancando questi introiti, prosegue Abate – saremo destinati alla chiusura, non riusciremo a pagare gli affitti, le utenze ed ovviamente gli stipendi».

“Abbiamo lavoro invano”

«Avevamo lavorato per contattare le scuole, creare laboratori rinnovati, formarci e migliorare la qualità dei servizi. CI lavoriamo da 8 mesi ma il decreto del Ministro rende vano tutto il nostro lavoro. Allo stato attuale delle cose l’avventura di LUDUM si chiude. Non abbiamo mai ricevuto finanziamenti pubblici, favori politici o altro. Abbiamo sempre creduto che solo dalla cultura – e in particolare da quella scientifica – potesse avvenire il riscatto della nostra regione».

«Abbiamo scelto di non partire ma di restare, perchè credevamo e crediamo ancora nella nostra Terra. Ma tutto questo è ora sempre più una vana speranza.Siamo siciliani, siamo abituati a “calarini a testa ca passa la china”, siamo pure lottatori ma da soli non ce la facciamo più. Chiediamo aiuto a tutti gli uomini e donne che con noi hanno a cuore il proseguo di questa esperienza.Chiediamo ai presidi di non annullare le escursioni da noi ma almeno spostarle attendendo tempi che permettono la loro esecuzione. Chiediamo ad uomini e donne che credano al nostro progetto di sostenerci donando a questo indirizzo».

«Venite a visitare il museo, partecipate agli eventi della domenica, festeggiate i compleanni da noi, invitateci per eventi aziendali, sosteneteci come meglio potete. Non ci arrendiamo stiamo creando un progetto ad hoc per andare noi dalle scuole, vogliamo che il sogno LUDUM prosegua, ma questa volta da soli non ce la faremo AIUTATECI, vi prego», conclude il direttore Daniele Abate.

E.G.