Coronavirus, in Sicilia i contagi aumentano del 50% in una settimana

Un aumento esponenziale che sottolinea ancora di più lo stato di emergenza che sta attraversando l’Isola. Nella settimana dal 19 al 25 ottobre in Sicilia, infatti, si sono registrati 4.065 nuovi positivi, con un incremento del 53,6 per cento rispetto alla settimana precedente.

I dati forniti dal report “Covid-19 – indicatori territoriali” ad opera dell’ufficio statistica del Comune di Palermo mostrano , inoltre, un picco di 46.882 tamponi effettuati, il numero più elevato dall’inizio dei controlli, con un incremento dello 0,7 per cento rispetto alla settimana precedente. In rapporto alla popolazione residente dunque 943,6 tamponi ogni 100mila abitanti. Il dato medio nazionale è pari a 1.848,2 tamponi ogni 100mila abitanti.

La Sicilia è la terza regione con minor numero di tamponi positivi in rapporto alla popolazione

La Sicilia è, in rapporto alla popolazione residente, la terza regione con il minor numero di tamponi positivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Si calcolano 340,1 ogni 100mila abitanti, preceduta dalla Calabria con 196,9 e dalla Basilicata con 304,5. Il dato medio nazionale è pari a 872,7 positivi ogni 100mila abitanti.

Nella scorsa settimana nell’Isola si sono registrati 92,69 nuovi positivi ogni 100mila abitanti, a fronte di un valore medio nazionale pari a 185,15. La Sicilia, inoltre, è la terza regione con il minor numero di deceduti per 100mila abitanti: 8,6. L’Isola viene così superata dalla Calabria con 5,5 e dalla Basilicata con 7,9. Il tasso di letalità -deceduti per 100 positivi- della Sicilia è pari a 2,5. La media nazionale è di 7,1, i valori più elevati si registrano in Lombardia (11,2), Emilia Romagna (9,8), Marche (8,8) e Piemonte (7,7). Mentre i valori più bassi in Umbria (1,4), Campania (1,5), Molise (2,3), Sicilia e Sardegna (2,5). Male le terapie intensive

Per quanto riguarda i ricoverati nell’Isola sono il 7 per cento degli attuali positivi. Il valore medio nazionale è pari al 5,9 per cento. I valori più elevati si registrano in Liguria (12,2 per cento) e Piemonte (8,5 per cento). I valori più bassi si registrano in Veneto (3,9 per cento) e Molise (4 per cento).