Coronavirus, i dati in Sicilia: 936 contagi

Aumentano il numero dei guariti in Sicilia, ma salgono anche i morti e i contagi. È questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato ad oggi, mercoledì 25 marzo in merito all’emergenza #Coronavirus.

Dei 8.374 tamponi effettuati sono risultati positivi 994 con un trend in crescita di 148 più di ieri. Attualmente, sono ancora contagiate 936 persone, ossia +137 rispetto a ieri.

Sono ricoverati in totale 399 pazienti divisi nelle seguenti province: 50 a Palermo, 126 a Catania, 91 a Messina, 1 ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 53 a Enna, 17 a Ragusa, 22 a Siracusa e 22 a Trapani. Dei soggetti ricoverati, 80 si trovano in terapia intensiva, mentre 537 sono in isolamento domiciliare, 33 guariti e 25 deceduti. I morti sono così registrati: 1 ad Agrigento, Messina, Palermo e Siracusa, 2 a Caltanissetta, 6 a Enna e 13 a Catania.

E.G.