Il Coronavirus e gli effetti importanti sull’economia

Crisi mercati finanziari a seguito pandemia. Che fare?

Oltre che per la nostra salute in questi giorni siamo preoccupati per i nostri risparmi. La maggior parte delle attività finanziarie sono crollate, le borse hanno registrato le peggiori perdite giornaliere dal dopoguerra.

Alla paura per la nostra salute si è aggiunta quella per i nostri soldi.

Perché tutto questo?

Le quotazioni dei titoli sui mercati non valorizzano il valore attuale degli stessi, ma incorporano il valore futuro, la previsione di quel che accadrà. In questi giorni tutti abbiamo come l’impressione che il mondo sia finito e ci comportiamo di conseguenza. Nella gestione dei risparmi ci comportiamo nello stesso modo e quindi vendiamo ad ogni costo. Così si determina il crollo dei valori.

Ed il crollo dei valori alimenta il pessimismo in una spirale che sembra non avere fondo.

Ma è veramente cosi?

Vi faccio un esempio su cui riflettere per rendersi conto. Carrefour ha incrementato le vendite in misura incredibile in questi giorni, mentre in borsa dal 3 al 12 marzo ha perso oltre il 30% . Infatti, ad un incredibile crescita del fatturato corrisponde un altrettanto incredibile perdita di valore.

Nessuno di noi può sapere quando questa emergenza finirà, ma, come stanno dimostrando in Oriente presto si conterrà. Allora cesserà la nostra paura ed i nostri comportamenti irrazionali.

Tutto tornerà normale ed i soldi stanziati dai governi, per aiutarci in questo momento difficile, rientreranno velocemente sui mercati perché ci saranno tante occasioni e non più la paura della fine del mondo. Quindi rispondendo alla domanda iniziale sul cosa fare la risposta corretta è: non farsi prendere dal panico ed avere la pazienza che tutto ritorni alla normalità.

Ad ogni modo il monito è e sarà sempre quello di pianificare correttamente la gestione dei propri risparmi per evitare di trovarsi in difficoltà in momenti di crisi come questo.