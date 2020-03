Coronavirus, due positivi ad Acireale

L’Asp segnala la presenza di due tamponi positivi al Coronavirus ad Acireale: è quanto riportato dal sindaco Stefano Alì nel suo domenicale.

«Il responsabile del servizio di igiene dell’ASP mi riporta due casi con esito positivo al coronavirus che riguardano cittadini acesi. Questo se da una parte ci deve fare prestare la massima attenzione, dall’altra ci deve fare affrontare la situazione con consapevolezza e serietà, senza abbandonarci a inutili paure», scrive Alì.

«Sul territorio -rassicura il sindaco- vi è il massimo controllo da parte di Carabinieri, Polizia, Finanza e Polizia Locale. Ogni sera i report dei controlli vengono inviati in prefettura. Nei controlli effettuati sabato dalla Polizia Locale, ci sono state una persona e due titolari di esercizi commerciali denunciati ex art. 650 del codice penale ed un esercizio commerciale sanzionato amministrativamente per non avere rispettato le disposizioni sul coronavirus. In tanti mi chiedono controlli, questa è la prova che vengono svolti».

L’amministrazione acese, inoltre, ha attivato un numero per chiunque avesse bisogno sia di sostegno psicologico che da parte degli assistenti sociali: 095-895724. Inoltre, disponibile il numero della protezione civile 095-895625. Si invitano i cittadini a segnalare il rientro ad Acireale e qualsiasi domanda alla mail protezionecivile@comune.acireale.ct.it

E.G.