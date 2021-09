Coronavirus, di nuovo boom di contagi in Sicilia

Coronavirus, la Sicilia è di nuovo al primo posto per contagi giornalieri. Catania resta vetta.

Secondo il bollettino quotidiano della giornata di ieri la regione siciliana riacquista in brevissimo tempo il primo posto per contagi da coronavirus. Solo pochi giorni fa sembrava esserci una via di fuga quando la Sicilia cedeva il primato scendendo al terzo posto nella classifica dei contagi.

Il dato dei ricoveri ieri per Coronavirus negli ospedali siciliani, come si evince dal bollettino del Ministero della Salute, ha visto un decremento complessivo di 2 unità rispetto all’altro ieri.

I DATI

In terapia intensiva sono in cura 96 persone (5 in meno rispetto a di giorno 19 settembre).

Il dato dei guariti è pari a 501 persone. 7 i decessi in totale così distribuiti: 1 il 19/09/2021, 4 il 18/09/2021 e 2 in data 17/09/21.

Su 4828 tamponi molecolari e 7679 tamponi rapidi processati, i nuovi soggetti positivi al coronavirus sono 514.

Andando ad analizzare nello specifico i dati delle province possiamo notare un netto incremento nella città metropolitana di Catania che si mantiene in vetta a quota 237.

A seguire troviamo Palermo con 103 contagi, Messina con 45, Siracusa con 36, Trapani con 27, Caltanissetta con 21, Enna con 17, Ragusa con 16 ed infine Agrigento con 12.

In totale le dosi di vaccino somministrate sono 6171767.

Alla luce dei fatti ci si domanda: la Sicilia resterà in zona gialla?