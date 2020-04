Coronavirus, calano i positivi e i ricoverati in Sicilia

In occasione dell’Anniversario della liberazione d’Italia, calano finalmente i contagi da Coronavirus in Sicilia.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi, sabato 25 aprile, in merito così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 68.251, ossia +3.086 rispetto a ieri, su 64.892 persone. Di queste sono risultate positive 3.020, con un incremento di 39 in più. Attualmente sono ancora contagiate 2.272, con un considerevole calo di 48 casi in meno. I pazienti guariti sono in totale 524 sono guarite, 81 in più, di cui 24 ricoverati e 57 in isolamento domiciliare. Le persone decedute salgono di sei unità per un totale di 224.

Degli attuali 2.274 positivi, scendono a 485 pazienti (-8) i ricoverati, di cui 33 in terapia intensiva (+1). Diminuisce anche il numero di positivi in isolamento domiciliare che si attesta sui 1.787 (-40).

La situazione per province

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 116 (15, 21, 11);

Catania, 670 (107, 195, 78);

Enna, 302 (133, 67, 28);

Messina, 402 (98, 83, 45);

Palermo, 372 (70, 48, 27);

Ragusa, 75 (6, 6, 6);

Siracusa, 96 (50, 82, 23);

Trapani, 110 (6, 20, 5).

E.G.