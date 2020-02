Chiusura scuole per Coronavirus: è una fake news

Prosegue l’ondata di allarmismo generata dal diffondersi del Coronavirus che si propaga attraverso le piattaforme social. In queste ore, infatti, circola un falso provvedimento del sindaco di Catania Salvo Pogliese che prevede la chiusura delle scuole.

Arriva la smentita ufficiale

Pronta dunque la smentita da parte del Comune.

«Si smentisce categoricamente una fake news che riproduce grossolanamente un provvedimento del sindaco per la chiusura delle scuole e abusivamente messa in circolazione. Ogni comunicazione dell’Amministrazione Comunale sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Catania e sui canali social ufficiali Facebook e Instagram», si legge in una nota ufficiale dell’Ente.

E.G.