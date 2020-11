Coronavirus Catania, 16 dipendenti comunali positivi

Send an email

Al Comune di Catania sono ben 16 i dipendenti risultati positivi al Coronavirus su circa 1.098 tamponi effettuati, nell’ultima settimana. Gli impiegati positivi sono posti in quarantena, mentre, gli uffici sono stati, nuovamente, sanificati secondo un piano di protocolli di prevenzione. Gli stessi dipendenti, esclusi coloro per la quale si necessita una presenza fisica, esercitano il lavoro tramite smart-working, a rotazione. Il Comune della città metropolitana, inoltre, riduce gli accessi al pubblico, che, saranno consentiti solo su previo appuntamento, per evitare il contatto interpersonale.

G.G.