Coronavirus: boom di guariti in Sicilia ma a Catania record di casi

Boom di guariti da Covid 19 in Sicilia, ben 1.259. Sono 1.399, invece, i nuovi positivi al virus, in perimetro siciliano, a fronte di 10.773 tamponi processati. Le vittime sono 34. Sul fronte dei ricoveri, ancora in ribasso gli ingressi in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri. I pazienti ospedalizzati sono, invece, 1.517 con 30 in meno rispetto alla giornata di ieri.

Catania contagi record

A livello provinciale, i casi risultano così distribuiti: Catania con 614 casi, Palermo con 357 casi poi Messina 86, Ragusa 55, Agrigento 49, Caltanissetta 78, Siracusa 87, Enna 4, Trapani 69.

G.G.