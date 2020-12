Coronavirus, 918 nuovi casi in Sicilia. Catania resta la provincia con più casi

Dopo settimane tra alti e bassi numerici, i nuovi casi di Covid in Sicilia sono sotto i mille. 918, infatti, i nuovi casi di positività al virus, su 8386 tamponi effettuati, nelle ultime 24 ore. I decessi sono, invece, 34. Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva, ieri erano 213, mentre, oggi sono 205. Tuttavia crescono gli ospedalizzati con sintomi, si passa di 1367 di ieri ai 1387 di oggi, quindi, ben 20 persone in più.

Catania la provincia siciliana con più casi

Catania è la provincia con più nuovi casi, anche oggi. 448 i nuovi contagiati. Segue Palermo 257, Messina 109, Siracusa 39, Ragusa 28, Enna 17, Caltanissetta 13, Trapani 7, Agrigento 0.

G.G.