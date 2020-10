Send an email

Coronavirus: 860 nuovi casi in Sicilia, 197 a Catania

Nelle ultime 24 ore, sono 860 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia, su 7324 tamponi, 10, invece, i decessi. Cresce, purtroppo, il numero delle persone ricoverate nei reparti covid, oggi 727, così come dei pazienti in terapia intensiva, 103. Sono 61 i guariti, nell’ultima giornata.

La distribuzione provinciale dei nuovi casi

Palermo 345 nuovi casi, a Catania 197, a Messina 52, a Trapani 138, a Ragusa 35, a Siracusa 30, a Caltanissetta 45, ad Agrigento 3 e a Enna 15.

G.G.