Coronavirus: 242 nuovi casi a Catania in 24h, 789 in Sicilia

Coronavirus, Sicilia: nelle ultime 24 ore i contagi nell’Isola, continuano a crescere, sono 789, infatti, i nuovi casi a fronte di 6626 tamponi effettuati, come riportato nel bollettino del 29 ottobre pubblicato dal Ministero della Salute. In crescita anche i pazienti in cura: +56 ricoveri, rispetto a ieri, +4, invece, gli ingressi in terapia intensiva. Tuttavia, le persone guarite sono circa 219.

La curva epidemiologica per ogni provincia

Questa la situazione di nuovi casi Covid, per ogni provincia: a Palermo 6.304 complessivi (258 nelle ultime 24 ore), a Catania 5.178 (242), Messina 1.751 (88), Trapani 1.562 (53), Ragusa 1.450 (68), Siracusa 1.170 (39), Agrigento 834 (1), Caltanissetta 802 (30), Enna 746 (10).

G.G.