Coronavirus: 213 nuovi casi in Sicilia quasi 90 a Catania

I dati resi noti dal Ministero della Salute non sono ottimi per la Sicilia. 213 i nuovi casi di Coronavirus nell’Isola, scoperti nelle ultime 24 ore, a fronte dei 6.579 tamponi effettuati. Tuttavia, si registra un percentuale alta di guariti, circa 108. Quattro, purtroppo, i nuovi decessi. Nella provincia etnea sono +89 i nuovi contagi mentre su tutto il perimetro siciliano rimangono 375 persone ricoverate e 30 in terapia intensiva.

G.G.