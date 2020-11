Send an email

Coronavirus, 1837 nuovi casi in Sicilia 13 ingressi in terapia intensiva

I numeri legati alla trasmissione del Coronavirus, nell’Isola, non sono positivi, nella giornata odierna: 1.837 nuovi casi di positività al virus e 44 decessi, in 24 ore. I guariti sono 447, mentre, si registrano ben 13 ingressi in terapia intensiva. Catania, nella giornata di oggi, tocca i +426 positivi.

Catania +426 nuovi casi, segue Palermo con 378

La suddivisione dei nuovi positivi nelle province siciliane è la seguente: Palermo 378, Catania 426, Messina 324, Ragusa 132, Trapani 291, Siracusa 77, Agrigento 96, Caltanissetta 72, Enna 41.

G.G.