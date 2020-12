Coronavirus: 1365 nuovi casi in Sicilia, curva di contagio stabile

Coronavirus in Sicilia: 1.365 i nuovi casi di positività al virus, su 10.026 tamponi processati, nella giornata di oggi, venerdì 4 dicembre. Nelle ultime 24 ore si contano 39 nuove vittime. Degli attuali positivi, invece, 1.647 sono i pazienti ospedalizzati, quindi, 39 in meno, rispetto a ieri. Un dato molto positivo risiede sia nel numero dei guariti, ben 1.756 sia nel numero dei pazienti presente in Terapia Intensiva, attualmente, 216, 5 in meno da ieri.

Catania in testa con più casi

Catania resta la provincia in testa con più casi di Covid: +551 i nuovi contagi. SeguePalermo 291, Messina 274, Ragusa 39, Trapani 7, Siracusa 38, Agrigento 38, Caltanissetta 87, Enna 40.

G.G.