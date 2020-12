Coronavirus: 1.148 nuovi casi in Sicilia, +440 a Catania

Coronavirus, 1.148 i nuovi casi di positività al virus su 9.966 tamponi processati, in Sicilia. Sul fronte dei decessi si contano 36 nuovi morti per il Covid, mentre, scende il numeri dei ricoveri nei reparti di Terapia Intensiva, degli ospedali siciliani. Il numero dei pazienti, infatti, è 199. Alto il numero di guariti, 1.803 in un solo giorno.

Catania +440 nuovi positivi

Catania +440 nuovi casi di Covid, rimane la prima provincia più colpita dal virus. Segue Palermo 214, Messina 105, Agrigento 46, Trapani 159, Siracusa 32, Ragusa 45, Caltanissetta 49, Enna 58.

G.G.